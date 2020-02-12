В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

12.02.2020, 19:30, Новости дня

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У пользователей Gboard — виртуальной клавиатуры Google для Android — появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими. Например, пользователи могут надеть на призрака ковбойскую шляпу, заставить робота плакать или приделать к кактусу мордочку обезьяны.

Правда, видоизменить можно далеко не любой смайлик. Картинки не генерируются искусственным интеллектом с нуля — их дизайнеры Google нарисовали заранее, предусмотрев сотни различных комбинаций. Чтобы узнать, какие варианты доступны, следует выбрать эмодзи и дождаться подсказки.

Изображения приходят в виде стикеров, а значит, точно будут видны собеседнику. Ими можно обмениваться во всех популярных мессенджерах, включая WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Новая функция «кухня эмодзи» (Emoji Kitchen) была добавлена в последнюю версию приложения Gboard. Тот, кто хочет получить её раньше, может записаться в программу бета-тестирования Google

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Вести.Hi-tech



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В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

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