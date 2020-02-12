Эксперты: Производительность Realme X50 Pro 5G будет выше тестового образца

12.02.2020, 19:30, Разное

В этом году в базе AnTuTu заметили Realme. Эксперты поняли, что речь о Realme X50 Pro 5G, работа которого даже выше тестовой модели.

Сюй Ци, президент компании и глава маркетинга, сообщил, что Realme X50 Pro 5G намного лучше и показывал даже большую продуктивность, сравнительно с тестовым образцом. Новинку оснастят OLED-экраном с вырезом для фронтальной камеры и быстрой зарядкой. У смартфона будет память LPDDR5 и процессор Snapdragon 865 с модемом 5G.

В гаджете также появится камера с 5 датчиками, главный из них будет иметь разрешение 108 МП. Премьерный показ новинки планируется на февраль 2020 года.