В партии «Слуга народа» рассказали о хронической усталости Зеленского

12.02.2020, 19:30, Новости дня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об изменениях президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению политика, украинский лидер поменялся с того момента, как стал главой государства. Арахамия заявил, что Зеленский "становится жестче". Кроме того, у него наблюдается хроническая усталость. Глава фракции "Слуга народа" выразил надежду на то, что президент не разочаруется в своей команде. Об этом Арахамия рассказал "Страна.ua".

Украинский политик также сообщил, что видится с Зеленским, если он в разъездах, два раза в неделю. Если президент на месте, то три-четыре раза.

На вопрос о том, почему Арахамия часто общается и фотографируется с Порошенко, глава фракции пояснил, что экс-президент делает все это демонстративно. Например, может подойти, хлопнуть по плечу, чтобы фотографы сделали снимок, а на ухо спросить: "Ну что, работает?".

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Владимир Зеленский танцует в ночном клубе. Кадры были сделаны до того, как юморист стал президентом.