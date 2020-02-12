Мнение: В чём суть капитала, манифест госкапитализма и отчуждение от результатов труда

12.02.2020, 19:28, Разное

1. Если философ-пролетарий Маркс зарабатывает 100 фунтов стерлингов, а его друг капиталист Энгельс – 10 тысяч фунтов стерлингов, это, скорее всего, не означает, что один Энгельс кушает как сотня Марксов. Скорее всего, Энгельс проживает в одной-единственной квартире, а не в сотне квартир сразу, в его шкафу висит значительно менее ста костюмов, а на завтрак он ест ту же самую овсянку, что и Маркс – не более одной-двух порций за один присест. Разве что к цирюльнику в барбершоп Энгельс ходит существенно чаще – надо всё-таки поддерживать аккуратный деловой вид. В общем, уровень жизни у двух друзей примерно одинаковый. В чём же тогда принципиальное различие между пролетарием и капиталистом?

У капиталиста есть капитал, который накопил либо он сам, либо его предки. Доходы капиталиста превышают его потребности в потреблении, и поэтому он откладывает их, преумножая капитал. Но зачем же он продолжает копить, если заведомо не намеревается столько потребить? Показательную цитату, отвечающую на этот вопрос, приводит читатель imaled:

https://olegmakarenko.ru/1776218.html?thread=725879898#t725879898

«Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится двадцать, начинаются проблемы: тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и т.д., сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство.» Джек Ма, основатель Alibaba (Aliexpress, AliPay и проч.).

Капитал – это вовсе не возможность потреблять больше. Бизнесмен, который тратит все свои доходы и сбережения на потребление, мало чем отличается от пролетария.

Суть же капитала – это власть, делегированная обществом. Не завоёванная с мечом руках или на выборах, а медленно накопленная. Капиталисты зарабатывают не просто деньги «на жизнь», а «очки управления» окружающей реальностью. Зарабатывая эти очки, они подтверждают в глазах людей свои навыки управленцев и организаторов, и потому справедливо получают право на то, чтобы решать, куда обществу лучше вкладывать усилия и деньги.

Капиталист Джек Ма вложил свои усилия и деньги в онлайн-бизнес, создав один из крупнейших в мире интернет-магазинов, в котором теперь работают сто тысяч человек и делают покупки сотни миллионов.

Капиталист Энгельс калибром пониже, но тоже сравнительно успешно вложил свой капиталец в спонсирование философа Маркса, совместная работа с которым прославила их обоих, а также была взята на вооружение революционерами-коммунистами во множестве стран, серьёзно повлияв на историю XX века. (Насколько в итоге это было хорошо для общества, отдельный вопрос).

В чём ошибались Маркс, Энгельс и их последователи, мы с вами хорошо знаем. Что касается члена Коммунистической партии Китая товарища Джека Ма – он, пожалуй, тоже несколько неправ.

Головная боль о том, куда лучше вложить деньги, начинается задолго до накопления миллиона долларов, и любые свободные деньги у человека – они уже не совсем свои, ведь общество не даёт ими распоряжаться, как вздумается. С них нужно заплатить налоги, их нельзя тратить на противозаконные вещи. Деньги непременно нужно куда-нибудь вложить – иначе капитал будет съеден инфляцией.

Получается, что любой человек, который копит и инвестирует, решая кого своими деньгами поддержать – компании через акции, государство через облигации, банки через вклады или знакомого бизнесмена через выданный ему долг – уже мини-капиталист, зарабатывающий пускай и небольшие, но всё же «очки управления».

2. Читатель Konstantin Babchenko взял на себя труд, который не осилили многие фанаты Маркса и Энгельса – а именно прочитал их программный «Манифест коммунизма». Неожиданно, согласно мнению Константина, классики на самом деле предлагали строить вовсе не коммунизм:

https://olegmakarenko.ru/1778304.html?thread=726379392#t726379392

…для того чтобы у коммунизма появился шанс – надо полностью переделать всю теорию коммунизма. Мне стало интересно, на чем базируется коммунизм, и я нашел манифест коммунистической партии (Маркса и Энгельса), там есть 10 пунктов, для перехода от капиталистического общества к коммунистическому:

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. – То есть пользователь земли будет платить за аренду земли государству.</b>

2. Высокий прогрессивный налог. – Проходили на деле, это стимуляция лоботрясов.

3. Отмена права наследования. – Было у родителей движимое имущество, да вот беда вы на него не претендуете, всё отойдёт государству.

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. – Кто не с нами, тот против нас. Отнять и поделить.

5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. – О процентах по кредитам ни слова.

6. Централизация всего транспорта в руках государства. – Спорный момент, бережливые собственники мне встречались часто, бережливые пользователи очень редко.

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. – Увеличение фабрик для чего? для увеличения пролетариата? О рентабельности ни слова.

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия. – Из под палки вырастим труженика.

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней. – Речь о доходах, соцобеспечении и о прочем?

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и т. д. – Вторая часть противоречит третьей. Непонятно. <…>

То есть выходит, что манифест компартии Маркса и Энгельса предлагает построение госкапитализма, и не имеет ничего общего с коммунами.

Не буду комментировать выводы читателя. Однако выглядит всё так, что во многом программа классиков устарела и противоречит накопленному опыту, местами их формулировки расплывчаты и потому неприменимы на практике, а кое-что из предложенного удалось внедрить и безо всякого коммунизма.

3. Читатель Ивано Иванов решил продолжить традицию немецких философов и порассуждать на такую важную тему, как отчуждение от результатов труда:

https://olegmakarenko.ru/1773672.html?thread=724984424#t724984424

Проблема современной экономики в том, что со всеми этими такими передовыми специализациями и разделениями труда человек отчуждён от результатов этого своего труда. <…>

Какой-нибудь крестьянин лет 200 назад, впахивавший на земле, а потом ещё и по хозяйству, питался тем, что сам произвёл, жил в доме, который сам построил. Мог ли он испытывать гордость за свой труд? Вопрос риторический – он в буквальном смысле свою семью содержал сам. Ремесленник какой-нибудь городской мог с полным правом тыкнуть в ботинки какого-нибудь прохожего и заявить, что это он, ремесленник, сделал эти ботинки.

Сегодняшний пролетарий умственного труда перекладывает непонятные бумажки, точит непонятные детали, пишет непонятный код – и бросает всё это в воду. В чём результат работы – непонятно, назвать некий итоговый продукт или изделие своим он не может, понимает же, что в организации или на фабрике он лишь заменяемый винтик. Гордиться человеку нечем, работа представляется ему бессмысленной. Главная человеческая способность – способность созидать – не используется. Используется лишь механический труд, даже если этот труд вроде как «интеллектуальный». Ну, я думаю, понятно, складывать циферки в голове, писать слова на бумажках – это механическая работа мозга.

Ещё хуже, когда человек действительно задействует свои творческие способности, действительно вкладывается в своё дело и что-то там созидает, решает какие-то ранее нерешённые тут до него проблемы, и по прежнему не видит, что это хоть кому-то надо. Это как с сисадминами, которые на предприятии из неработающей инфраструктуры делают работающую, увеличивая производительность всего предприятия и уменьшая количество рутинной работы для себя, а им вместо премий заявляют, мол, а зачем вам платить, вы же ничего не делаете. <…>

Результат – не только человек занимается нетворческим, механическим трудом, результатов которого чаще всего не видит и не понимает. Но он ещё и находится в ситуации, когда проявлять инициативу, решать какие-то проблемы, что-то улучшать ему же ещё и не выгодно.