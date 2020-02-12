В Тюмени уволили следователя СК, который отметил свое повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

12.02.2020, 19:24, Новости дня

В Тюменской области уволили следователя Рафика Аглиуллина, который отпраздновал получение звания майора под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», сообщается на сайте следственного управления СК Тюменской области. Видео с празднования было опубликовано ранее в соцсетях.

Как говорится в сообщении СК, следователь уволен «по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги».

В ведомстве будет проведена служебная проверка, по итогам которой «будет дана объективная и принципиальная оценка поведению сотрудников и приняты жесткие меры реагирования», говорится в заявлении.

Видео опубликовало ранее издание «Новый день». На записи охранник Денис Девкин кричит «Жизнь ворам АУЕ!», пока двое других мужчин позируют перед камерой. Голос за кадром перечисляет собравшихся: «Судья, прокурор, Следственный комитет».

Девкин, изначально опубликовавший видео в своем Instagram, извинился. «Я вел себя немного неадекватно, затем начал нести всякие глупости, меня попросили они удалиться», — прокомментировал он свое поведение.

 



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В Тюмени уволили следователя СК, который отметил свое повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

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