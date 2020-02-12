Медики назвали лучшие продукты для восстановления работы кишечника

12.02.2020, 19:21, Разное

Многие люди не понаслышке знакомы с проблемами нарушения работы кишечника, но далеко не все знают, что нужно делать для её восстановления. Немецкие медики рассказали о продуктах, употребление которых поможет нормализовать функционирование органа пищеварения.
В первую очередь людям с нарушениями работы кишечника специалисты рекомендуют вводить в рацион обладающий противовирусными свойствами кокос и молоко этого плода. Кроме того, эффективным средством против вздутия живота, а также для снятия раздражения слизистой оболочки кишечника, станет богатая Омега-3 кислотами жирная рыба, к примеру, лосось, и перечная мята.

Не менее полезными для работы органов пищеварения являются лимон и малина. Все перечисленные медиками продукты помогают остановить начинающиеся в организме воспалительные процессы и нормализуют нарушенную работу кишечника, информирует «ПолитЭксперт».



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Медики назвали лучшие продукты для восстановления работы кишечника

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