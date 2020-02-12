В 2020 году в России начнутся продажи нескольких новых моделей от компании BMW

12.02.2020, 19:21, Разное

Ежегодно на рынке РФ появляется множество новых моделей от мировых автопроизводителей. 2020 год не станет в этом плане исключением. К примеру, немецкая компания BMW готовится начать продажи сразу нескольких авто.
По имеющейся информации, в феврале текущего года на заводе «Автотор» начнётся сборка стартовой модификации кроссовера BMW X5 xDrive25d. Цена данного авто в комплектации Business для российских потребителей составит порядка 4,59 млн руб. Кроме того, дилеры компании BMW в РФ уже начали приём заказов на гибридные модели X5 и X6 xDrive20d. Под капотом данные авто оснащаются 3-литровым дизельным агрегатом с 48-вольтным стартер-генератором для возможности интенсивного ускорения. Ценник первой модели составляет 5,31 млн рублей, второй – 6,15 млн.

В 2020 году на российском рынке ожидают появление «топовой» вариации BMW X7 — M50i — с 530-сильным битурбированным двигателем, стоимостью в 8,62 млн руб. Кроме этого, «стартуют» продажи спецверсии седана M5 и «экстремального купе» M2 CS. Заявленная цена первой модели – 8,3 млн рублей, второй – 7,14 млн, информирует интернет-портал «Глобал МСК».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В 2020 году в России начнутся продажи нескольких новых моделей от компании BMW

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Ольга Бузова не дала шанса ни одному из финалистов «Плана Б»

18.01 / Экстрасенс: Возлюбленный Ольги Бузовой вопреки желанию родных женится в 2020 году

11.12 / Пропавшего сына Понаровской отказались искать

23.01 / Мнение: Старые кони Путина, «темные лошадки» Мишустина и троянцы Собянина

23.04 / Мнение: Письмо: «Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы»

09.02 / Шубская появилась на хоккейном матче с внуком покойной Глаголевой

17.12 / Под Москвой школьник выпал с третьего этажа

12.12 / Князь Монако Альбер разрешил переделать дворец в дом Смурфиков в честь дня рождения близнецов

04.01 / Андрей Макаревич рассказал о своем восторге от общения с украинскими поклонниками

13.12 / Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика