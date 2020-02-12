Адвокат Петросяна назвал ложью информацию о переводе 1 млрд рублей Степаненко

12.02.2020, 19:21, Разное

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин назвал ложью информацию о переводе около 1 млрд рублей на счета Елены Степаненко. Он считает, что бывшая супруга юмориста страдает от раздвоения личности.
В Сети появилась информация о том, что Евгений Петросян попытался откупиться от своей бывшей жены и начал переводить ей по несколько миллионов рублей ежедневно, пока сумма не достигла миллиарда. Таким образом он якобы нарушил судебный запрет и распоряжался общими средствами семьи. В свою очередь, Сергей Жорин такие слова считает ложью из-за отсутствия безоговорочных доказательств. Он отметил, что подобного не могло произойти, так как Евгений Петросян никогда не располагал столь внушительной суммой. Адвокат поинтересовался, не бывает ли у Елены Степаненко раздвоения личности, так как она неоднократно утверждала, что её супруг вывел все деньги со счетов, а оказалось средства были перечислены ей.

Ситуация с разводом Елены Степаненко и Евгения Петросяна до сих пор не разрешилась. Проходит оценка совместного имущества. При этом все счета юмориста заблокированы. Он живёт на средства, которые получает от концертных выступлений.



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Адвокат Петросяна назвал ложью информацию о переводе 1 млрд рублей Степаненко

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