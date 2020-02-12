Личное: Арбенина: на спидах

12.02.2020, 19:19, Разное

Моя подруга-врач, диагностировавшая ранее почесуху Чадова, который был в гостях у Урганта, позвонила вчера мне в ночи и попросила включить телевизор.

Хочешь, спросила она, посмотреть, как выглядит расторможенность поведения на почве употребления?

Я, конечно, захотела. Включила телевизор и посмотрела:


Фото: Первый анал.

Диана Арбенина мне всегда нравилась. Ну и что, что она — нетрадиционной ориентации? Зато песни хорошие.

К сожалению, я никогда не видела её вне исполнения своих хитов. И, признаюсь честно, лучше бы и дальше не видела.

Диана закидывала ногу на стол. Скакала на диване, на котором не сиделось и Чадову. Прыгала на сетку, как борец Макгрегор. Короче, вела себя, по меньшей мере, чрезвычайно странно.

После просмотра фрагмента из жизни зоопарка я задумалась. Взглянула совершенно по-иному на творчество Арбениной и её группы. Певице катастрофически не хватает внимания, она избавляется от своих внутренних комплексов и зажимов, эпатируя окружающих неадекватным поведением.

И, подозреваю, подогревая себя чем-то ускоряющим.


Фото: Первый анал.

Диана напомнила мне неуравновешенную обезьянку, загнанную в угол сородичами. На пятки наступает Лобода, впереди — Филипп Киркоров. Как тут выжить в жестоком мире шоубиза, если не уходить из такой реальности?

Впрочем, даже всё понимая, грустно смотреть, как 50-летняя бабка ведёт себя, будто она — подросток в комплексах.

Источник: Лена Миро



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Личное: Арбенина: на спидах

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