В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

12.02.2020, 19:06, Новости дня

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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий петербургского "Зенита" и сборной РФ Артем Дзюба обменялись забавными сравнениями в социальной сети Instagram.

Начал юмористическую битву 31-летний форвард "сине-бело-голубых", опубликовав кадр из мультфильма "Тайма третьей планеты" с подписью: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером клуба".

 

 

 

 

 

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😝😂👏

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 5:18 PST

Наставник казанцев прокомментировал пост Дзюбы: "Не я начал эту войну". А затем сам опубликовал кадр из другого мультфильма с подписью: "Моуриньо "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм".

 

 

 

 

 

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Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 5:25 PST

"Слабовато", – парировал Артем. Следом форвард "Зенита" сравнил экс-наставника сборной РФ с одним из героев шоу "Форт Боярд", а Паспарту, Пастама и Пасмюрая – с футболистами "Витесса", который когда-то тренировал Слуцкий.

 

 

 

 

 

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Игроки Витесса 😉😘

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 6:05 PST

На данный момент последнее слово остается за Слуцким, который опубликовал фотографию, на которой котенок смотрит в зеркало и видит льва. "Дзюба у зеркала", – подписал картинку Леонид Викторович.

 

 

 

 

 

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Дзюба у зеркала

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 7:11 PST

Напомним, "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, а "Рубин" расположился на 13-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре чемпионата РФ петербуржцы 29 февраля примут московский "Локомотив", а казанцы 1 марта на выезде сыграют с "Тамбовом".



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В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

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