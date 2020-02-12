На фиолетовой ветке московской подземки произошел сбой в движении из-за упавшего человека

12.02.2020, 19:06, Новости дня

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Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро осуществляется с перебоями из-за падения человека на пути на станции метро "Рязанский проспект".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства пояснил, что после падения электроснабжение пришлось временно выключить. Он подчеркнул, что в настоящее время напряжение восстановлено и движение поездов вскоре войдет в обычный график.

О состоянии упавшего человека не сообщается.



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На фиолетовой ветке московской подземки произошел сбой в движении из-за упавшего человека

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