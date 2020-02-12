«Население» WhatsApp достигло двух миллиардов

12.02.2020, 19:06, Новости дня

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Пользовательская база WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, за два года увеличилась на четверть. Если в начале 2018-го аудитория мессенджера насчитывала 1,5 миллиарда человек, то к февралю 2020-го их число выросло до 2 миллиардов. Речь идет об активных пользователях — тех, кто запускает приложение хотя бы раз в месяц.

Объявление о взятии новой планки было сделано в официальном блоге. При этом WhatsApp стал всего вторым приложением, преодолевшим отметку в 2 миллиарда пользователей. Больше только у самого Facebook — 2,5 миллиарда.

Отчитываясь о доходах в конце января, в Facebook заявили, что 2,26 миллиарда человек как минимум раз в день запускают одно из приложений — Facebook, Messenger, Instagram или WhatsApp. Кварталом ранее таких было 2,2 миллиарда.

В прошлом месяце WhatsApp установил еще один рекорд, став вторым Android-приложением разработки не Google, которое установили свыше 5 миллиардов раз. Ранее перейти этот рубеж, опять же, удалось только Facebook.

WhatsApp создали Брайан Эктон и Ян Кум в 2009 году, а в 2014-м продали свой проект фирме Марка Цукерберга за $19 миллиардов. С тех пор Facebook ищет способы монетизации пользовательской базы сервиса, уже перевалившей за 2 миллиарда. Именно из разногласий относительного того, как зарабатывать на мессенджере, из компании сначала ушел Эктон, а потом и Кум.

Изначально руководство Facebook планировало встроить рекламу в раздел "Статус", где публикуются "истории" в духе Instagram. Однако в январе от этой идеи отказались, объяснив, что сейчас приоритетное внимание уделяется созданию в WhatsApp платных функций для бизнеса, с помощью которых бренды могли бы взаимодействовать с клиентами в приложении.

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Вести.Hi-tech



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«Население» WhatsApp достигло двух миллиардов

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