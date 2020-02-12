Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

12.02.2020, 19:06, Новости дня

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку чемпионата мира 2020 года, который пройдет в итальянском Антхольце, пишет Вiathlon.com.ua.

13 января в 15.45 смешанной эстафетой начнется чемпионат мира по биатлону 2020 года. Украину в стартовой гонке представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украинская команда получила 24-й стартовый номер из 27 команд.

Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. В прямом эфире старт покажет телеканал «UA:Перший».

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону взял на чемпионат мира 12 спортсменов.

Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону можно посмотреть тут.