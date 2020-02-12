Экспорт шотландского виски вырос в 2019 году на 4%

12.02.2020, 19:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Объем экспорта шотландского виски вырос до рекордно высокого уровня в 2019 году на фоне бурного роста продаж в Тайвани и Индии, что компенсировало озабоченность по поводу торговых тарифов и неопределенностями из-за Brexit, передает Reuters.

Продажи шотландского виски за рубежом выросли более чем на 4% до 4,9 миллиардов фунтов (6,36 миллиардов долларов) в 2019 году.

Экспорт шотландского виски в Тайвань вырос в прошлом году на 22%, а в Индию — на 19,7%.

Соединенные Штаты были наиболее ценным направлением для поставок виски, экспорт в США вырос на 2,8% до 1,1 миллиарда фунтов, несмотря на то, что в октябре были введены тарифы на односолодовое виски и некоторые ликеры.

В прошлом году Соединенные Штаты объявили, что вводят тарифы в 25% на ряд европейских товаров, включая шотландский виски, в качестве наказания за незаконные субсидии для производителя самолетов в ЕС.

Ассоциация шотландского виски заявила, что в результате этого в последние три месяца 2019 года экспорт в США сократился на четверть по сравнению с предыдущим годом.

"Тарифы сильно бьют по производителям, особенно по мелким компаниям", — заявил исполнительный директор Ассоциации шотландского виски Карен Беттс.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Экспорт шотландского виски вырос в 2019 году на 4%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

13.01 / В Закарпатской области задержали наркоторговца с опием на 2 млн грн

23.01 / Боевики «ДНР» пытались завербовать бизнесмена из Днепра – СБУ

03.02 / Эрдоган в Киеве произнес «Слава Украине!» Это произошло после обстрела турецких военных в Сирии

10.12 / В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников

31.01 / “Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

17.12 / В Киеве отпустили всех задержанных после драки с полицией у здания Рады

17.12 / Война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства – МИД Украины

12.12 / Мнения: Москва под кепкой не запылилась

31.01 / Зеленский призвал крупный американский бизнес принять участие в проектах в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика