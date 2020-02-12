Экспорт шотландского виски вырос в 2019 году на 4%

12.02.2020, 19:06, Новости дня

Объем экспорта шотландского виски вырос до рекордно высокого уровня в 2019 году на фоне бурного роста продаж в Тайвани и Индии, что компенсировало озабоченность по поводу торговых тарифов и неопределенностями из-за Brexit, передает Reuters.

Продажи шотландского виски за рубежом выросли более чем на 4% до 4,9 миллиардов фунтов (6,36 миллиардов долларов) в 2019 году.

Экспорт шотландского виски в Тайвань вырос в прошлом году на 22%, а в Индию — на 19,7%.

Соединенные Штаты были наиболее ценным направлением для поставок виски, экспорт в США вырос на 2,8% до 1,1 миллиарда фунтов, несмотря на то, что в октябре были введены тарифы на односолодовое виски и некоторые ликеры.

В прошлом году Соединенные Штаты объявили, что вводят тарифы в 25% на ряд европейских товаров, включая шотландский виски, в качестве наказания за незаконные субсидии для производителя самолетов в ЕС.

Ассоциация шотландского виски заявила, что в результате этого в последние три месяца 2019 года экспорт в США сократился на четверть по сравнению с предыдущим годом.

"Тарифы сильно бьют по производителям, особенно по мелким компаниям", — заявил исполнительный директор Ассоциации шотландского виски Карен Беттс.