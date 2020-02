Зоолог рассказал, почему самка из мема «Шерстяной волчара» вела стаю

12.02.2020, 19:05, Новости дня

Несмотря на то, что волчица из мема «Шерстяной волчара» бежала впереди стаи, это не значит, что она была там доминирующей, так как «тропящим» у этих животных может быть абсолютно любой, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Илья Володин.

Волк с «мощными лапищами» из мема 2017 года «Шерстяной волчара» оказался самкой, что очень удивило пользователей социальных сетей. О поле животного рассказал сам автор снимка.

«Во главе волчьей стаи всегда стоит самый сильный волк-вожак и его волчица. Да и сами стаи у волков небольшие: мама, папа, детки первого и второго выводка, больше у них не бывает, они малосоциальные. Доминирующим всегда является самец. А вот «тропить» спереди может абсолютно любой», – рассказывает Володин.

Wolves deep in #DenaliNationalPark, Alaska. Leading their offspring to new hunting grounds, the Iron Creek pack’s breeding pair breaks trail through fresh snow with the female leading. I watched this pack over the course of 3 days as they devoured a Moose and then was lucky enough to catch them as they left the kill site crossing this large unbroken field of snow. Much of the rest of the park had less snow from a warm dry winter and it was harder to see the wolves in the patchy brown and green of the trees. This shot was the result of a little luck, but mostly relentless searching for the right pack in the right photo conditions. The payoff was worth the time put in! Shot on assignment for @natgeo #wolves #alaska

