«АвтоВАЗ» хочет выпустить уникальный пикап на базе Lada Granta

12.02.2020, 19:04, Разное

Концерн «АвтоВАЗ» планирует увеличить линейку коммерческих и специальных транспортных средств LADA очередной новинкой. На этот раз речь идёт об однотонном пикапе на базе модели Granta.
Производство автомобиля поручено тольяттинскому дочернему предприятию компании — «ВИС-Авто», уточняют инсайдеры. Специалисты уже давно разрабатывают подобные машины: на данный момент бренд специализируется на бортовых платформах и фургонах на базе LADA Granta или 4×4 с «паспортной» грузоподъемностью в 780 и 700 кг соответственно.

Вполне возможно, что новое транспортное средство сможет увезти на себе до 1 тонны, став действительно отличным предложение в сегменте. Примечательно, что УАЗ «Пикап» за 850 000 рублей перевозит не более 760 кг – почти на 25% меньше будущего автомобиля. Пока неизвестно, когда именно состоится запуск машины в серийное производство.



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«АвтоВАЗ» хочет выпустить уникальный пикап на базе Lada Granta

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