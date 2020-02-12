Надежда Михалкова встретит День влюбленных в статусе свободной женщины

12.02.2020, 19:04, Разное

Надежда Михалкова снялась в кинофильме «Лед», где исполнила главную роль. Фильм посвятили Дню влюбленных, но актриса призналась, что будет встречать праздник свободной женщиной.
Два года назад Надежда Михалкова разошлась с Резо Гигинеишвили, но экс-супруги контакт поддерживают и участвуют в воспитании детей. У режиссера уже новый брак, а актриса до сих пор одна. Она признается, что не хочет думать о романтике и даже не знает, как пользоваться Tinder. Ее больше волнует, как написать заявления в школу и у кого краснуха в детском коллективе.

В День всех влюбленных Надежда Михалкова поздравит маму с именинами. Актриса признается, что сначала не признавала распад брака, ведь в ее семье подобное не приветствуется, но она смогла обрести силы и приняла ситуацию. При этом Надежда Михалкова верит в светлые чувства и считает, что все трудности необходимо преодолевать вместе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Надежда Михалкова встретит День влюбленных в статусе свободной женщины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Мнение: Скрепы

22.12 / Эксперты предложили 3 способа, которые помогут оригинально украсить новогоднюю елку

04.12 / Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske Bank обслуживали русских богачей

24.12 / Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Леры Кудрявцевой

19.12 / Специалисты назвали семь специй с лекарственными свойствами

12.12 / Дима Билан откровенно о дочери: Назову ее Алисой

22.12 / Мнение: Как бы вы распорядились несколькими миллионами рублей?

11.02 / Xiaomi Mi 10 поступил в продажу до анонса по доступной цене

21.12 / В Бурятии арестовали полицейских по делу об убийстве двух девушек 17 лет назад

29.01 / Итальянцы звали эти странные отпечатки Следами Дьявола, но недавно ученые выяснили, что это такое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика