Надежда Михалкова встретит День влюбленных в статусе свободной женщины

12.02.2020, 19:04, Разное

Надежда Михалкова снялась в кинофильме «Лед», где исполнила главную роль. Фильм посвятили Дню влюбленных, но актриса призналась, что будет встречать праздник свободной женщиной.

Два года назад Надежда Михалкова разошлась с Резо Гигинеишвили, но экс-супруги контакт поддерживают и участвуют в воспитании детей. У режиссера уже новый брак, а актриса до сих пор одна. Она признается, что не хочет думать о романтике и даже не знает, как пользоваться Tinder. Ее больше волнует, как написать заявления в школу и у кого краснуха в детском коллективе.

В День всех влюбленных Надежда Михалкова поздравит маму с именинами. Актриса признается, что сначала не признавала распад брака, ведь в ее семье подобное не приветствуется, но она смогла обрести силы и приняла ситуацию. При этом Надежда Михалкова верит в светлые чувства и считает, что все трудности необходимо преодолевать вместе.