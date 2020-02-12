Samsung Galaxy S20 стоит почти на 400 долларов дороже, чем Xiaomi Mi 10

12.02.2020, 19:04, Разное

Вчера, 11 февраля, южнокорейский технологический гигант Samsung официально презентовал новый смартфон Galaxy S20. По словам главы бренда Xiaomi Лей Цзюня, данное устройство «минимум на 400 долларов» дороже, чем Mi 10 от китайского производителя.

В ходе презентации Samsung Galaxy S20 стало известно, что гаджет появится на рынке с ценником в 999 долларов за базовую версию. Таким образом, глава компании, сообщавший о разнице в стоимости, намекнул, что Xiaomi Mi 10 оценили примерно в 599 долларов, а «младшая» вариация данного гаджета с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ может быть доступной по ещё меньшей цене.

Презентация Xiaomi Mi 10, работающего под управлением оболочки MIUI 11+, запланировано должна пройти 13 февраля текущего года. Кстати, данное устройство за некоторое время до официальной премьеры уже было доступно для приобретения в Китае. Первые покупатели делились в Сети видео, показывая Mi 10 от Xiaomi в действии.