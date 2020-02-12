«Советский Союз оккупировал сам себя». Мария Захарова обвинила польского дипломата в «абсурдной лжи» на основании его оговорки

12.02.2020, 18:57, Новости дня

Мария Захарова в очередной раз обвинила Польшу в переписывании истории Второй мировой войны. На этот раз возмущение вызвало интервью, которое посол Польши в Германии Анджей Пшилебский дал региональной газете из Франкфурта-на Одере Märkische Oderzeitung. В сюжете Первого канала, посвященном заявлению Захаровой, говорится:

«„Откровенная и абсурдная ложь!” — так назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова польского посла в Германии. На днях он дал интервью одной из не слишком известных немецких газет. Рассуждал Второй мировой войне. И, как это теперь часто бывает с польскими чиновниками, наговорил много нового и интересного.

Например, что решающий вклад в разгром гитлеровцев внесли союзники. Еще требовал, чтобы РФ „наконец признала, что Вторая мировая началась не в 41-м, а в 39-м году”. Интересно, а кто и когда в нашей стране с этим спорил? Ну, а под конец дошел до того, что заявил, будто СССР мало того, что получил самую большую выгоду от Второй мировой войны, но и захватил Украину и Белоруссию.

„Заявление относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша — это и польский народ, это и историки, эксперты, а Варшава, официальная Варшава заигралась».

Из сюжета Первого канала не так-то просто понять, что же сказано в интервью, вызвавшем такое негодование Захаровой. В действительности это краткая реплика по поводу интервью с послом России Сергеем Нечаевым, опубликованным в той же газете неделей раньше. Российский посол заявил:

«В преддверии юбилейных дней, связанных с окончанием Второй мировой войны, некоторые страны усиленно стремятся к фальсификации истории, искажению причин, дальнейшего хода и итогов войны. В долгосрочной перспективе идеологическая кампания не только преуменьшает решающую долю Советского Союза в победе над нацизмом. Она призвана закрепить в восприятии европейцев лицемерное обвинение СССР в том, что он так же, как и Третий рейх, несет ответственность за начало войны. И это совершенно неправильно.

На этом фоне возникла необходимость восстановить в памяти людей реальный ход событий, предшествовавших началу войны. Исторические факты и документы свидетельствуют, что военный конфликт был следствием политики умиротворения, проводимой западными странами по отношению к Гитлеру и достигшей своего апогея с мюнхенским сговором 1938 года. Выгоду от него получила и Польша, в день подписания соглашения оккупировавшая территории Чехословакии.

Кроме того, следует помнить, что Варшава еще в 1934 году заключила пакт о ненападении с нацистской Германией и в этом смысле стояла на переднем крае. Подобные договоры, кстати, были подписаны и другими европейскими странами, о чем на Западе сегодня никто не хочет вспоминать. Но факты и документы упорны. Что касается СССР, то Советский Союз до конца стремился предотвратить приближающуюся войну. Не Советский Союз ее начал. Советский Союз ее закончил».

Отметим, что посол Нечаев, безусловно, прав в оценке политики умиротворения агрессора, Мюнхенского соглашения и польской оккупации Тешинской области Чехословакии. Но он умалчивает о том, что западные страны, в том числе и Польша, признали трагические ошибки своих предвоенных лидеров. Та же Польша дважды — и при коммунистическом режиме, и при посткоммунистическом — принесла извинения чехам и словакам. И лишь РФ продолжает упорствовать, называя пакт Молотова — Риббентропа большим достижением советской дипломатии.

Ответ это посла Пшилебского выглядит не совсем так, как передает Первый канал. Или даже совсем не так:

«Каждый посол имеет право защищать свою страну от ложных обвинений. Тем не менее объяснения посла Нечаева часто расходятся с сутью дела и фактами.

В Польше никто, как утверждает Нечаев, не преуменьшает „решающую долю Советского Союза в победе над нацизмом”, хотя доля союзников, в том числе десятков тысяч польских солдат во всех формированиях, в том числе и в советской Красной Армии, была огромной.

Это никоим образом не противоречит тому историческому факту, что Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года, сделав невозможной дальнейшую оборону Польши против Германии. РФ должна наконец понять, что Вторая мировая война началась в 1939 году, а не в 1941 году с нападения Германии на Советский Союз».

Посол Польши осудил политику умиротворения Гитлера, которую проводили страны Запада, но отметил, что СССР «извлек из исхода войны наибольшую выгоду», а именно «оккупировал Украину, Белоруссию и страны Балтии, а также подчинил себе Польшу, Венгрию, Чехословакию и другие страны».

В этом утверждении посла, безусловно, содержится ошибка, а скорее оговорка, которая позволила Захаровой съязвить о том, что СССР «оккупировал сам себя»: из текста выпало слово «западная». Советский Союз в первые недели после нападения Германии на Польшу в 1939 году оккупировал и аннексировал польские территории, ставшие западными областями Украины и Белоруссии. И если часть этих земель когда-то (после трех разделов Польши) принадлежала Российской империи, то другие, как Львовщина и Закарпатье, никогда не имели к ней отношения.

В остальном посол прав: даже потеряв большую часть территории после немецкого нападения, Польша имела еще какой-то шанс сопротивляться при помощи западных союзников, но советское вторжение ее этого шанса лишило.

Спорной может показаться фраза польского посла о том, что «не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны, даже если в Бранденбурге это может выглядеть иначе из-за географического положения» (Франкфурт-на-Одере, где выходит опубликовавшая интервью газета, расположен на востоке Германии, у границы с Польшей). Трудно оценить, кто на последнем этапе войны внес больший вклад в окончательный разгром гитлеровской Германии. Но посол подчеркнул, что говорил именно о последнем этапе, об окончании войны, отвечая на слова российского коллеги о том, что «Советский Союз ее закончил», а Захарова и Первый канал постарались это не заметить.

Под конец сюжета Первый канал продемонстрировал великолепный образец оруэлловского «двоемыслия», сначала обвинив Польшу в том, что она превращает историю Второй мировой войны в пропагандистское оружие, а затем объявив, что РФ создает специальное учреждение в тех же самых целях:

«„Примерно две-три недели назад мы получили информацию относительно того, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва. Не допустить распространение правды о тех событиях. Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим, но нам есть, чем ответить”, — сказала Мария Захарова.

В январе Владимир Путин сообщил, что РФ создаст архивный центр, где будут собраны документы, фото- и видеоматериалы о Второй мировой войне — объективная информация, которая не даст возможность никому переписывать историю».

Российская информация заранее объявлена истинной, а польская — ложной.