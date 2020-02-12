Гончарук: В феврале платежки за отопление будут самыми низкими за всю зиму

12.02.2020, 18:54, Новости дня

В феврале 2020 года платежки за отопление будут самыми низкими за всю зиму. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла… В феврале платежка будет значительно ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, – это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в январе она немного вырастет, а в феврале будет самой низкой за всю зиму», – сказал премьер.

По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы по итогам отопительного сезона платежка были максимально низкой для населения, насколько это возможно.

«В любом случае она будет ниже, чем прошлой зимой, потому что корректно сравнивать месяц с месяцем. То есть январь 2019 года нужно сравнивать с январем 2020 года… По итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой», – заявил премьер.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что сумма в платежках за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».