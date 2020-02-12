Администрация Трампа обжалует решение суда по вопросу о расселении беженцев

12.02.2020, 18:53, Новости дня

Федеральное правительство обжалует решение суда о блокировке президентского указа, позволяющего властям штатов и местным властям отказывать беженцам в расселении на их территории.

В поданной во вторник апелляции Минюст просит Апелляционный суд четвертого округа пересмотреть решение, вынесенное 15 января окружным судьей из Мэриленда Питером Месситом.

Мессит в своем 31-страничном постановлении заявил, что подписанный президентом Дональдом Трампом указ прямо противоречит духу принятого в 1980 году Закона о беженцах. По мнению судьи, процесс расселения беженцев должен остаться таким же, каким был на протяжении почти 40 лет. Вопрос о том, где лучше всего селиться беженцам, решают специальные агентства по расселению.

Всемирная служба церквей, Лютеранская служба по вопросам иммиграции и беженцев и еврейская некоммерческая организация HIAS в ноябре подали иск с целью блокировать президентский указ. Судья удовлетворил запрос и вынес временный судебный запрет, который сохраняет статус-кво на время рассмотрения иска в городе Гринбелт, штат Мэриленд.

Указ Трампа, который был издан в сентябре и должен был вступить в силу в июне, обязывает агентства по делам беженцев получать согласие от властей штатов и местного уровня, прежде чем направлять беженцев в их юрисдикцию. Президент заявил, что действует в интересах общин, которые считают, что у них нет рабочих мест и иных ресурсов, необходимых для принятия беженцев.

Агентства назвали президентский указ попыткой ввести запрет на беженцев от штата к штату. Месситт поддержал эту точку зрения, отметив, что указ дает местным властям право вето.

Белый дом в прошлом месяце назвал решение суда «абсурдным», отметив, что, приняв Закон о беженцах, Конгресс предоставил президенту полномочия в вопросе об их расселении.

«Очередной беззаконный окружной суд навязывает собственную иммиграционную политику вместо законов Соединенных Штатов и тем самым лишает миллионы американских граждан возможность высказать свое мнение по важному вопросу, имеющему непосредственное отношении к жизни их общин», – говорится в заявлении.



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Администрация Трампа обжалует решение суда по вопросу о расселении беженцев

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