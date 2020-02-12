Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение

12.02.2020, 18:51, Новости дня

Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе передали уточненный список лиц, освобождения которых добивается Украина, сообщил пресс-секретарь украинского представителя в группе Леонида Кучмы.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.

В ДНР заявили, что Киев удерживает 149 сторонников республики.



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Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение

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