Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение

12.02.2020, 18:51, Новости дня
Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе передали уточненный список лиц, освобождения которых добивается Украина, сообщил пресс-секретарь украинского представителя в группе Леонида Кучмы.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.
В ДНР заявили, что Киев удерживает 149 сторонников республики.
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