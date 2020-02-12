В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским

12.02.2020, 18:44, Новости дня

В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ролик в YouTube опубликован 12 февраля, автор публикации сообщил, что изначально видео появилось в социальной сети TikTok.

Отмечается, что видеозапись была сделана еще до того, как Зеленский стал президентом Украины.

В июне 2019 года Зеленского высмеяли за забег через фонтан в Мариуполе, в октябре в соцсетях обсуждали внешний вид украинского лидера в бронежилете.