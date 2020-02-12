Facebook заявил о пресечении операции РФ против Украины

12.02.2020, 18:44, Новости дня

Социальная сеть Facebook опубликовала заявление о пресечении «операции» РФ против Украины – удалены 78 аккаунтов, деятельность которых руководство соцсети сочло «скоординированным иностранным вмешательством».

«Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность возникла в РФ и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны», – говорится в блоге Facebook.

Утверждается, что люди, которые стоят за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей или журналистов и использовали поддельные учетные записи. Страницы, удаленные соцсетью, распространяли политический контент об Украине, в том числе с якобы «утечками из СБУ».

В октябре также сообщалось, что соцсеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и еще пять аккаунтов в Instagram, созданных в РФ и ориентированных на страны Африки.