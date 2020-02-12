Бывшая жена Криса Пратта Анна Фэрис подтвердила помолвку с новым возлюбленным

12.02.2020, 18:44, Разное

Еще в ноябре прошлого года E! Online писал, что актриса Анна Фэрис и кинооператор Майкл Барретт обручились. А месяц назад новость подтвердили в близком кругу актрисы. Подруга и коллега Фэрис по сериалу «Мамаша» Эллисон Дженни рассказала в интервью Us Magazine, что Фэрис действительно помолвлена с 49-летним кинооператором. После откровений подруги Анна, кажется, решила, что хранить тайну теперь не имеет никакого смысла, и рассказала обо всем в новом выпуске The Late Late Show. Ведущий Джеймс Кордон без лишних предисловий обратил внимание зрителей на кольцо с внушительных размеров бриллиантом и спросил:

Я должен поговорить с тобой об ЭТОМ. Невероятное кольцо на этом пальчике! За кого же ты выходишь замуж? За Марка Цукерберга? Или за Рокфеллера?? Поздравляю с помолвкой!

Анна в ответ скромно поблагодарила Кордена и предложила ему стать ведущим у них на свадьбе, но предварительно ему нужно пройти прослушивание — прочитать какой-то смешной текст и заготовить пару тостов. Судя по реакции Джеймса, ему это не очень понравилось — ведь он же профессиональный ведущий!

Я хочу найти кого-то смешного, но чтобы при этом он был сентиментальным и не говорил слишком много о женихе и невесте,

— пояснила Фэрис, а спустя несколько секунд добавила, что сама была бы прекрасным тамадой, если бы она не была уже занята на этом торжестве в роли невесты.

Напомним, в августе 2017-го Анна Фэрис и Крис Пратт объявили о разводе после 10 лет брака, что стало полной неожиданностью для их поклонников. Через непродолжительное время каждый из них встретил новую любовь: Крис начал встречаться с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, а Анна — с кинооператором Майклом Барретом. Летом 2019 года Крис и Кэтрин поженились, теперь же настала очередь и Анны с Майклом. Слухи о грядущей свадьбе появились еще в ноябре прошлого года, когда папарацци сфотографировали звезду ситкома «Мамаша» с кольцом на том самом пальце. Спустя несколько дней фотографы вновь встретили Анну, но уже с Майклом на улице в Лос-Анджелесе и между ними состоялся такой диалог:

П: Как вы, ребята?

А и М: Мы просто прекрасно!

П: Наши поздравления с помолвкой.

А и М: Спасибо!

П: Вы уже готовы к своему праздничному дню?

А и М: Нет.

Анна Фэрис и Майкл Баррет

Причем в беседах с журналистами Анна Фэрис всегда весьма сухо отвечала на вопросы о возможном третьем браке.

Я не спешу, так как уже прошла два раза через это в условиях нашего законодательства. Мне всегда надо понять: какова цель брака? Это делается для безопасности, детей или окружающих? Я романтик, верю в партнерство, родственные души и не очень верю в сам факт свадебной церемонии,

— рассказала она в одном из американских подкастов в 2019 году.