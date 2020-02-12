Снова в разъездах: Кейт Миддлтон неожиданно посетила ферму в Северной Ирландии

12.02.2020, 18:43, Разное

Только вчера вечером мы видели Кейт Миддлтон с супругом, а также зятем и свекровью в городе Лафборо, графство Лестершир, как сегодня она внезапно появилась в Северной Ирландии — в небольшом городке Ньютаунардс. Причем произошло это спустя всего несколько часов после официального объявления Кенсингтонского дворца, что с 3 по 5 марта Кейт и принц Уильям будут разъезжать с официальным туром по Ирландии. В Ньютаунардсе герцогиня посетила ферму с домашними и экзотическими животными The Ark, а также пообщалась с ее работниками и местными жителями. Дорога от Лафборо до пригорода Белфаста, столицы Северной Ирландии, занимает около 8 часов, так что можно предположить, что Кейт даже не заезжала в Лондон передохнуть. 

Герцогиня идеально чувствует контекст мероприятия и место, куда она приезжает, поэтому ее образ выглядел весьма органично. Мать троих детей прогулялась по ферме в черных облегающих джинсах, кожаных, почти ковбойских, сапогах до колена, голубой водолазке и куртке цвета хаки свободного кроя. Единственной «роскошной» деталью в образе стали украшения: золотые серьги в виде листьев и неизменное кольцо с крупным камнем на левой руке.

Пока в британской монаршей семье продолжаются «тектонические» сдвиги, связанные с отъездом принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Канаду и развода старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака (кстати, эту информацию уже подтвердили во дворце), герцогиня Кембриджская с принцем Уильямом эти самые обязанности исправно выполняют. А также продвигают в массы новые инициативы. Эта поездка стала продолжением недавнего мини-тура герцогини в рамках ее нового проекта 5 Big Questions on the Under Fives, который посвящен проблемам раннего детского развития. Это своеобразный сервис с анкетированием, благодаря которому все британцы имеют возможность высказаться о проблемах воспитания детей и образования. Об этом она и пообщалась с местными жителями, воспитывающими маленьких детей.

Напомним, вчера стало известно, что Кейт и Уильям вовсю готовятся к новому зарубежному туру. Официальный релиз на эту тему монархи еще не обнародовали, однако СМИ активно распространяют информацию, что вскоре герцоги Кембриджские отправятся в Австралию с благотворительной миссией, посвященной проблемам пожаров.

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Снова в разъездах: Кейт Миддлтон неожиданно посетила ферму в Северной Ирландии

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