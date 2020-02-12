Нового прокурора казахстанской области, где произошли массовые беспорядки, из-за «сбоя на сайте» назначали два раза

12.02.2020, 18:34, Новости дня

Новым прокурором Жамбылской области Казахстана стал советник юстиции 3-го класса Нургалым Абдиров, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

Сообщение о назначении Абдирова областным прокурором появилось на сайте Генеральной прокуратуры днем 12 февраля. Однако позднее назначение опровергли, назвав публикацию «сбоем на сайте», пишет портал «Vласть». Позже новость о назначении вышла снова.

В новом сообщении прокуратуры отмечается, что кандидатуру Абдирова на пост согласовали с президентом Казахстана Косым-Жомартом Токаевым.

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района, где в основном живут этнические дунгане, произошли столкновения и погромы, в которых погибли 10 человек. После этого тысячи местных жителей были вынуждены бежать через границу в соседний Кыргызстан. Касым-Жомарт Токаев назвал случившееся «кровопролитием, которое произошло по вине провокаторов и при попустительстве сотрудников госорганов».

После столкновений в Жамбылской области начали увольнять руководителей государственных органов и служб. В частности, своих постов лишились аким (глава администрации) области, его заместитель, глава Кордайского района, глава департамента полиции области и начальник отдела полиции Кордайского района.