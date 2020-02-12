В соцсетях обнаружили фотографии тюремного застолья с осужденным по делу об убийстве Немцова

12.02.2020, 18:34, Новости дня

В соцсети «Вконтакте» были опубликованы фотографии предположительного застолья в колонии, на них запечатлен бывший сотрудник внутренних войск МВД Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Снимки обнаружил антикоррупционный проект Scanner Project.

Фотографии с Дадаевым были загружены в социальную сеть 3 июля 2018 года пользователем под ником Ислам Ирон. На фотографиях группа заключенных сидит за столами с едой.

В июле 2018 года Заур Дадаев отбывал наказание в исправительной колонии №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске, пишут авторы проекта. Возможно, Дадаев пользуется в колонии телефоном и интернетом, так как в его аккаунт на «Одноклассниках» последний раз заходили 8 июля 2018 года.

В самой колонии заявили, что ни о каких застольях не слышали – Дадаев сидит на общих условиях, пишет телеграм-канал Mash. У руководства колонии к осужденному нет никаких претензий. Однако позже 12 февраля ФСИН объявила, что проведет проверку в связи с публикацией фотографий.

Ранее издание «Росбалт» сообщило, что Заура Дадаева перевели из исправительной колонии №3 в тюрьму на три года за многочисленные нарушения режима.

27 февраля 2015 года в центре Москвы возле Кремля был застрелен оппозиционер Борис Немцов. Суд признал Заура Дадаева виновным в исполнении убийства политика и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, остальные четверо фигурантов дела получили от 11 до 19 лет. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.

 



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В соцсетях обнаружили фотографии тюремного застолья с осужденным по делу об убийстве Немцова

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