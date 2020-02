«Оказывается, 51 – это весело». Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях

12.02.2020, 18:31, Новости дня

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась Interview Magazine, что позволяет себе мечтать о детях.

Отвечая на вопрос своей коллеги и подруги Сандры Буллок о том, остались ли в ее жизни вещи, которые она еще не совершала, Энистон сказала, что «таких вещей немного».

По словам актрисы, в ее голове есть некая картина будущего. «Я слышу смех, вижу бегущих детей, вдыхаю аромат приготовленной еды», – рассказала она.

На своей странице в Instagram актриса поделилась фотографиями с фотосессии. «Оказывается, 51 – это довольно весело», – прокомментировала она свой возраст.

View this post on Instagram

Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age… turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. *

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Feb 11, 2020 at 1:11pm PST

В интервью журналу Энистон рассказала, что придерживается простой философии. «Ты можешь быть мучеником или сделать из всего этого лимонад», – подчеркнула она.

"You can either be angry or be a martyr, or you can say, 'You’ve got lemons? Let’s make lemonade.'" https://www.interviewmagazine.com/culture/jennifer-aniston-cover-story-sandra-bullock-march-2020 Posted by Interview Magazine on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Одной из первых актрису с днем рождения поздравила ее лучшая подруга Кортни Кокс. «Есть только одна Дженнифер Энистон», – написала она на своей странице в Instagram.

View this post on Instagram

No matter how hard you might try… there’s only one Jennifer Aniston. Happy birthday my dear friend @jenniferaniston! I love you!♥ * ♥ * ♥ *

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on Feb 11, 2020 at 12:16pm PST

Экс-супруг Энистон Джастин Теру отправил бывшей жене виртуальное сердце, опубликовав ее фото в разделе историй, пишет издание People.

Поздравляя актрису, кадрами из фотосессии на своей странице в Instagram поделилась фотограф Aligue. «Ты вдохновляешь!» – призналась она.

View this post on Instagram

JENNIFER ANISTON * INTERVIEW MAGAZINE. I love this woman and I am so excited and grateful to be sharing this cover story. Happy Birthday @Jenniferaniston You rock more than ever and inspire us all * Happy birthday! Kisses to you @jenniferaniston Thank you to the amazing team @interviewmag , @melzy917 @gucciwestman @mrchrismcmillan @nickkharamis @daviddavisstudio @princessoftokyo #jenniferaniston #alique #interviewmagazine

A post shared by ALIQUE (@alique_studio) on Feb 11, 2020 at 4:08pm PST