Риски рецессии в экономике Германии вернулись из-за коронавируса

12.02.2020, 18:31, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank предупредил о близости рецессии в стране, поскольку вспышка коронавируса в мире только усугубила продолжительный промышленный спад, передает агентство Bloomberg.

Теперь банк ожидает небольшого сокращения экономики страны в четвертом квартале и ставит под сомнение перспективу восстановления в начале 2020 года.

Два сокращения подряд — так называемая техническая рецессия — в крупнейшей экономике еврозоны станут еще одним ударом по экономике блока, это также может возобновить давление на немецких политиков с требованием увеличить госрасходы.

Вспышка вируса, которая уже привела к закрытию заводов на территории Китая и повредила цепочкам поставок в мировой экономике, принесла за собой проблемы для экономики Германии, которая до этого уже пострадала от потрясений в автомобильной промышленности и торговых напряженностей.

Показатели роста ВВП Германии за четвертый квартал будут опубликованы 14 февраля. В то время как медианный прогноз аналитиков предполагает рост на 0,1%, почти 30% респондентов прогнозируют сокращение.

"Коронавирус представляет опасность для восстановления мировой экономики, поскольку он ослабляет надежды на оживление китайской экономики", — сказал в своем докладе экономист Deutsche Bank Стефан Шнайдер.

"Поэтому технический спад в зимний период кажется все более вероятным", — отметил он.

По его оценкам, за три месяца до марта коронавирус повлияет на снижение ВВП Германии примерно на 0,2 процента. Учитывая текущий консенсус за квартал, это расширение на 0,2%, что приближает экономику ко второму квартальному сокращению подряд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Риски рецессии в экономике Германии вернулись из-за коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Полный сюр — New York Times об обращении к нации Трампа, с которого ещё не сняты обвинения импичмента

04.12 / Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП

10.02 / Мнения: Зеленский приступил к продаже родины

05.02 / Российским авиакомпаниям могут компенсировать ограничение полетов в Китай

08.01 / Президент МАУ: Это был один из лучших наших самолетов, с лучшим экипажем

10.01 / Министр культуры Чечни поручил пресечь плагиат чеченского фольклора

27.01 / Стоматолог из Украины задержан за попытку вывезти из РФ почти тысячу зубов

29.01 / Украинские пограничники нашли в поезде из Москвы тайник с книгами

27.01 / Loboda показала подросших дочерей

22.12 / «За сентябрь получил 25 тыс. грн». Нардеп Беленюк заявил, что депутатская зарплата – его основной источник дохода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика