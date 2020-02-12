Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

12.02.2020, 18:30, Новости дня

В 2020 году в Украине построят и отремонтируют, как минимум 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить, как минимум строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию. Сегодня мы приняли решение о порядке использования денег на эти цели», – сказал Гончарук.  

В Telegram премьер-министр рассказал, что на ремонт и строительство школ правительство выделило 3,5 млрд грн.

«Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупку оборудования и обновления интерьеров в школьных помещениях в рамках программы «Способна школа для лучших результатов». На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников», – добавил он.

Использование субвенции будет осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:

финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах – 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.
финансирование в ОТГ и районах – 90% бюджетных средств и 10% местных.
финансирование в селах / поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения – соответственно, 95% и 5%.

По словам Гончарука, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

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