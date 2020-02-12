HRW призывает власти РФ не злоупотреблять антитеррористическим законодательством

12.02.2020, 18:30, Новости дня

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала российские власти не злоупотреблять антитеррористическим законодательством с целью заставить критиков действующей власти замолчать, вместо того, чтобы вовлекать диссидентов в «конструктивный диалог».

HRW заявила о серьезных недостатках при вынесении российскими военными судами в начале февраля «жестких» обвинительных приговоров по трем делам «о терроризме». Правозащитники обращают внимание на заявления подсудимых о том, что их во время следствия содержали в полной изоляции от внешнего мира, подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения с целью добиться от них признания вины. Эти заявления не были расследованы в ходе процесса; кроме того, прокуроры и судьи основывались на «сомнительном экспертном анализе и анонимных показаниях тайных свидетелей», отмечает HRW.

«Обвиняемым не обеспечили справедливое судебное разбирательство. Вынесенные им приговоры следует отменить, а заявления о фабрикации и жестоком обращении следует расследовать должным образом», – подчеркнул директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Human Rights Watch напоминает, что Россия обязана в качестве участника Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека соблюдать требование об абсолютном запрете пыток. Кроме того, право на свободу выражения мнений, свободу ассоциаций, гарантии справедливого судебного разбирательства и право на свободу религии являются основными правами человека, защищенными российской Конституцией и всеми ключевыми международными договорами о правах человека.

Как сообщалось ранее, 10 февраля суд в Пензе огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения.

Подсудимые не признают себя виновными. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Некоторых – также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.

Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашел в их действиях ничего противоправного. Правозащитный центр «Мемориал» внес обвиняемых по делу «Сети» в список политических заключенных.