HRW призывает власти РФ не злоупотреблять антитеррористическим законодательством

12.02.2020, 18:30, Новости дня

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала российские власти не злоупотреблять антитеррористическим законодательством с целью заставить критиков действующей власти замолчать, вместо того, чтобы вовлекать диссидентов в «конструктивный диалог».

HRW заявила о серьезных недостатках при вынесении российскими военными судами в начале февраля «жестких» обвинительных приговоров по трем делам «о терроризме». Правозащитники обращают внимание на заявления подсудимых о том, что их во время следствия содержали в полной изоляции от внешнего мира, подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения с целью добиться от них признания вины. Эти заявления не были расследованы в ходе процесса; кроме того, прокуроры и судьи основывались на «сомнительном экспертном анализе и анонимных показаниях тайных свидетелей», отмечает HRW.

«Обвиняемым не обеспечили справедливое судебное разбирательство. Вынесенные им приговоры следует отменить, а заявления о фабрикации и жестоком обращении следует расследовать должным образом», – подчеркнул директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Human Rights Watch напоминает, что Россия обязана в качестве участника Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека соблюдать требование об абсолютном запрете пыток. Кроме того, право на свободу выражения мнений, свободу ассоциаций, гарантии справедливого судебного разбирательства и право на свободу религии являются основными правами человека, защищенными российской Конституцией и всеми ключевыми международными договорами о правах человека.

Как сообщалось ранее, 10 февраля суд в Пензе огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения.

Подсудимые не признают себя виновными. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Некоторых – также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.

Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашел в их действиях ничего противоправного. Правозащитный центр «Мемориал» внес обвиняемых по делу «Сети» в список политических заключенных.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

HRW призывает власти РФ не злоупотреблять антитеррористическим законодательством

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Раде произошли потасовки из-за законопроекта о рынке земли, Зверобой вручили подозрение. Главное за день

01.02 / Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

31.12 / Италия приостанавливает лицензию лоукоста, который обслуживает Украину

15.01 / Актер сериалов «Друзья» и «Горец» Кирш покончил с собой

04.02 / Посол Франции в Украине: Сегодня мы не видим формата, в котором можно результативно обсуждать вопрос возвращения Крыма

20.12 / СЕ и ОБСЕ попросили взять на контроль ситуацию со Sputnik Эстония

30.01 / Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

24.12 / Руслана Шаведдинова забрали в армию; ему отключили мобильную связь и отказали в помощи юристов

01.02 / Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

08.02 / В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России считают преступлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика