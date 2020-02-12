Медики рассказали о неожиданных способах сохранить здоровье сердца

12.02.2020, 18:30, Разное

Медики рассказали о неожиданных для многих способах сохранить здоровье сердца. Редко упоминаемые, но вместе с тем достаточно эффективные, они позволят избежать сердечно-сосудистых заболеваний и стать источником долголетия.
Часто можно услышать, что требование хирургов пройти санацию полости рта перед оперативным вмешательством, на самом деле бессмысленно. А ведь призыв регулярно чистить зубы направлен не только на предотвращение кариеса. Учеными доказано, что сторонники гигиенических правил гораздо реже сталкиваются с мерцательной аритмией или сердечной недостаточностью. Полость рта служит источником бактерий, которые в свою очередь провоцируют воспалительные процессы, способствующие возникновению недугов или же осложняющие послеоперационный период. Никто не собирается отрицать совет педиатров, призывающих приучать ребенка к режиму сна и бодрствования. Однако с возрастом человек позволяет себе пренебрегать мудрыми рекомендациями, оправдываясь беседой в социальных сетях или веселой вечеринкой. Вместе с тем регулярное недосыпание отрицательно сказывается, прежде всего, на здоровье сердца и сосудов. Польза прогулок на свежем воздухе, поездки за черту задымленных городов часто забываются в повседневной суете. Загрязненный же воздух крайне вредит работе многих систем и органов. Не является исключением и уникальный природный «мотор».

Людям в возрасте обязательно необходимо сохранять двигательную активность. Верными помощниками в этом могут стать домашние животные, особенно собаки. Необходимость ежедневных прогулок поможет и самим хозяевам бывать на свежем воздухе и больше двигаться. Общение же с верными друзьями, забота о них настраивают человека на позитивный лад. Хорошее настроение, шутка, смех продлевают жизнь. В такие моменты нормализуется кровяное давление, улучшается работа сердца и даже снижаются воспалительные процессы в организме.



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Медики рассказали о неожиданных способах сохранить здоровье сердца

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