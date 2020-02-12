Фото драки мышей за еду стало лучшим снимком дикой природы

12.02.2020, 18:30, Новости дня

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Музей естественной истории Лондона каждый год проводит конкурс лучших снимков дикой природы. Итоги подвели еще в октябре 2019 года. Сейчас настала очередь номинации "Выбор народа", в которой голосуют обычные пользователи. Фаворитом стал снимок, на котором запечатлена борьба двух мышей за еду.

Автором удивительной фотографии стал Сэм Роули. По его словам, в течение недели каждую ночь он проводил время на нескольких платформах метро, надеясь запечатлеть идеальный момент. Драка грызунов, попавшая на снимок, длилась доли секунды, прежде чем одна из мышей стала победителем. Сэм Роули отметил, что его фотография показывает людям неожиданную драму в знакомой городской среде, сообщает PetaPixel.

Ранее гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year получил фотограф-анималист из Китая Юнцин Бао. На его снимке запечатлена встреча сурка и тибетской лисы. Работа называется "Момент". Она сделана за несколько секунд до гибели сурка.



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Фото драки мышей за еду стало лучшим снимком дикой природы

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