Ученые обнаружили новый источник счастья для человека

12.02.2020, 18:30, Новости дня

Команда исследователей из Йельского и Оксфордского университетов заявила, что существуют источники счастья, помимо денег и секса.

Существует стереотипное мнение, согласно которому современного человека способны сделать счастливым лишь деньги и секс. Однако некоторые ученые все же были уверены, что на уровень счастья также могут влиять и другие вещи или занятия. В итоге было принято решение найти новый источник счастья. Эксперты провели опрос, в ходе которого получили данные от более 1,2 миллиона людей. Оказалось, что большинство людей чувствуют себя достаточно счастливыми и удовлетворенными жизнью благодаря физической активности.

Таким образом, специалисты заявили, что людей могут сделать счастливыми не только деньги, а еще и спорт. При этом считается, что физические нагрузки делают человека гораздо счастливее, чем деньги.



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Ученые обнаружили новый источник счастья для человека

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