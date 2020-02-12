Заработайте бонусы на топливо за покупки в онлайн-магазине KAMA TYRES

12.02.2020, 18:30, Разное

Официальный интернет-магазин Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES https://kamatyres.shop/ участвует в программе лояльности «Клуб Чемпионов». Теперь пользователи интернет-магазина за покупки получают баллы. Бонусы можно копить и оплачивать ими до 99% стоимости топлива и товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».
Официальный интернет-магазин Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES https://kamatyres.shop/ участвует в программе лояльности «Клуб Чемпионов». Теперь пользователи интернет-магазина за покупки получают баллы. Бонусы можно копить и оплачивать ими до 99% стоимости топлива и товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».

Чтобы получить бонусы, при покупке на сайте нужно выбрать способ оплаты «Оплата на сайте» и ввести номер карты «Клуба Чемпионов». Полные правила и условия участия, информация о том, как получить карту, опубликованы по ссылке https://club.tatneft.ru/auth.

«Шинный бизнес KAMA TYRES сотрудничает с сетью заправок «Татнефть» не только в рамках «Клуба Чемпионов». В прошлом году мы запустили совместный сервис по выдаче интернет-заказов на объектах партнера. Клиенты нашего магазина могут оформить бесплатную доставку шин до удобной АЗС. Сегодня это порядка 200 пунктов выдачи по всей России, и в ближайшее время мы расширим этот список», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В интернет-магазине представлены порядка 390 товарных позиций. Это легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные, индустриальные, а также восстановленные шины производства KAMA TYRES. Пользователям доступна продукция брендов Viatti, KAMA PRO, KAMA, KAMARETREAD. Дополнительно представлена сопутствующая продукция: моторные масла «Татнефть», сверхкомплектные ободные ленты и камеры.

Бонусная программа лояльности «Клуб Чемпионов» действует на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Череповца и Вологодской области, Владимира и Владимирской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ярославля и Ярославской области, Пензы и Пензенской области, Архангельска и Северодвинска, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областях.
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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в РФ шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/



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Заработайте бонусы на топливо за покупки в онлайн-магазине KAMA TYRES

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