Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма» – СМИ

12.02.2020, 18:30, Новости дня

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком команды, сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Украинец получает £115 тысяч в неделю, что равняется £5 миллионов 980 тысяч в год.

Второе место по величине зарплаты в «Вест Хэме» занимает английский вингер Джек Уилшир (£100 тысяч в неделю), третий – бразилец Филипе Андерсон (£85 тысяч).

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» летом 2018 года из дортмундской «Боруссии» по неофициальной информации сума трансфера составила €20 млн.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Сейчас украинец травмирован. В последний раз футболист выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против «Саутгемптона».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма» – СМИ

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