Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

12.02.2020, 18:30, Новости дня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение РФ и Белоруссии.

Как передает РИА Новости, по словам Пескова, на переговорах двух лидеров обсуждалось лишь углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Он также подчеркнул, что содержание публикаций в средствах массовой информации РФ определяется политикой их редакций, а не властями страны.

Так Песков отреагировал на слова Лукашенко, сказанные им в беседе с Путиным о том, что российские СМИ допускают недружественные материалы о Белоруссии.



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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

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