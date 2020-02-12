Минфин подсчитал дефицит бюджета России в январе

12.02.2020, 18:30, Разное

В Минфине подсчитали дефицит бюджета РФ за январь месяц. Он составил почти 160 млрд рублей или около 2% в пересчёте на ВВП.

Несмотря на накопление финансовых резервов страны и прогнозируемый профицит бюджета в 2020 году, начало довольно неутешительное. Только в январе дефицит составил 159,9 млрд рублей. Согласно официальной статистике Минфина, страна получила 1,5 трлн рублей, что эквивалентно 7,6% годового объёма доходов. Вот только расходы составили 1,7 трлн в национальной валюте.

Вероятнее всего, такие экономические изменения тоже были учтены аналитиками. Не исключено, что в последствии РФ сможет нарастить темпы роста доходов, снижая расходы, тем самым нивелировав январские показатели.