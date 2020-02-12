Найден способ борьбы со смертоносным раком

12.02.2020, 18:30, Новости дня

Сотрудники Лондонского университета королевы Марии провели исследование, в результате которого выяснилось, что с помощью вируса ящура можно избавиться от рака поджелудочной железы, сообщает Anonses.ru.

На протяжении длительного периода времени эксперты работали над поисками наиболее эффективных методов лечения рака. Сегодня одним из наиболее опасных видов рака считают рак поджелудочной железы, поскольку чаще всего пациенты именно с данным диагнозом нередко умирают. Британские специалисты в ходе изучения вируса ящура смогли выделить пептид, который подкрепляется к специфическом белку. Этот белок известен тем, что располагается на поверхности большинства раковых клеток. В итоге с помощью данного пептида и белка эксперты предложили доставлять лекарственные средства до раковых клеток.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами выяснилось, что данный вариант использования вируса ящура может быть очень эффективным.