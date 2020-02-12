The Times написала о «гибели» российского здравоохранения

12.02.2020, 18:26, Новости дня

Британская газета The Times опубликовала большую статью, в которой описала «гибнущее здравоохранение» в России.

В статье рассказывается о плачевном состоянии государственной прачечной в уральском городке Богдановиче, где якобы стирают даже одноразовые простыни после умерших пациентов и снова возвращают в палаты. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

«Буднями» медработников в российских госучреждениях газета называет «бедность и немыслимую нагрузку». Называется среднемесячная зарплата российского врача в провинции – около 55 тыс. рублей, однако со ссылкой на активистов газета пишет о 25 тыс. рублей в беднейших регионах.

Указывается, что в прошлом году медработники по всей РФ «устроили около двух десятков забастовок».

The Times пишет и о сокращении в РФ больниц с 10,7 тыс. до 5,3 тыс, из-за чего миллионы жителей сельской местности «не имеют доступа к неотложной помощи».

В статье говорится, что ежегодный показатель смертности в РФ – 13 смертей на 1 тыс. человек – сопоставим с Центральноафриканской Республикой. При этом Россия, по данным Всемирного банка, тратит на здравоохранение 524 доллара на душу населения или 5,3% своего ВВП. Счетная палата приводит цифру в 3%. Для сравнения приводятся расходы Великобритании на здравоохранение – 4 тыс. 356 доллара на душу населения или 9,8% ВВП.

Отметим, что президент Владимир Путин критиковал власти регионов за схематичную оптимизацию в медучреждениях, а в правительстве заявили, что эта программа во многих регионах была «проведена ужасно».