В Забайкалье одного «свидетеля Иеговы» арестовали до 20 марта, троим продлили срок задержания на 72 часа — адвокат

12.02.2020, 18:24, Новости дня

В Забайкалье одному из задержанных «свидетелей Иеговы» избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта. Еще троим продлили срок задержания на 72 часа. Об этом The Insider рассказал адвокат задержанных Артур Ганин.

«Массовые обыски прошли 10 февраля практически по всему Забайкальскому краю. Девять населенных пунктов пострадало от гонений», — рассказал защитник.

Ранее стало известно, что обыски прошли в Чите, городах Шилка и Хилок, а также в поселках Карымское, Курорт-Дарасун и Первомайский. Сообщалось как минимум о шести задержанных.

Следственные действия прошли рано утром, в доме у одной из супружеских пар в это время находились четыре ребенка от 4 до 16 лет. Мужчину, который является инвалидом III группы, увезли на допрос, несмотря на то, что он почувствовал себя плохо. В другом доме в ходе обыска силовики вскрыли полы.

О других задержаниях «Свидетелей Иеговы» в России читайте в материале «Свидетели и оковы. Как преследуют и пытают иеговистов в России».

 



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В Забайкалье одного «свидетеля Иеговы» арестовали до 20 марта, троим продлили срок задержания на 72 часа — адвокат

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