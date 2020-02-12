Флагман Xiaomi Mi 10 сможет заряжаться тремя быстрыми способами

12.02.2020, 18:21, Разное

Представители китайской корпорации Xiaomi рассказали о зарядных возможностях Mi 10. Флагманский смартфон может заряжаться тремя быстрыми способами. Всемирный дебют телефона состоится 23 февраля на ежегодной выставке Mobile World Congress 2020.
С помощью проводной зарядки Xiaomi Mi 10 можно будет полностью зарядить всего за сорок пять минут. Это стало возможно благодаря мощности в 50 Вт. Беспроводная зарядка будет выдавать максимальную мощность 30 Вт. Помимо всего этого, смартфон может выступать в роли зарядного устройства для других телефонов и давать заряд с мощностью 10 Вт.

На днях, руководитель отдела по новинкам Ван Тенг Томас заявлял, что емкость аккумуляторной батареи Mi 10 составляет 4400 мАч. Но на официальном постере указана емкость 4500 мАч. Стало известно, что новинка получит прошивку MIUI 11+, которой нет ни у одного смартфона Xiaomi.



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Флагман Xiaomi Mi 10 сможет заряжаться тремя быстрыми способами

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