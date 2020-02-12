Французский политолог объяснил Le Monde, почему «сделка века» нарушает международное право

12.02.2020, 18:21, Новости дня

Представленный Трампом и Нетаньяху план по мирному урегулированию конфликта с Палестиной нарушает огромное количество резолюций Совбеза ООН, пишет профессор политологии Жан-Поль Шаньоло в открытом письме, опубликованном на страницах Le Monde и подписанном его коллегами. По словам Шаньоло, этот документ в одностороннем порядке даёт Израилю право на аннексию спорных территорий с помощью силы, а также лишает Палестину суверенитета и территориального единства.



Reuters

План Нетаньяху и Трампа мог бы стать ключевым поворотом в истории израильско-палестинского конфликта, однако он противоречит международным законам, пишет в своём открытом письме для Le Monde профессор политологии Жан-Поль Шаньоло. Предложенный односторонний договор позволил бы Израилю аннексировать большую часть Западного берега, предоставив палестинцам в далёкой перспективе отдельные резервации, лишив их территориального единства, контроля за собственными границами и суверенитета. Таким образом решение о двух государствах, за которое десятилетиями выступало международное сообщество, стало бы неисполнимым.

Автор статьи подчёркивает, что, словно вернувшись в колониальную эпоху, президент США хочет на своё усмотрение выдать территории (на которые у него, очевидно, нет никаких прав) для удовлетворения притязаний правых националистов с созданием закреплённой законом системы апартеида. Шаньоло замечает сходство плана с декларацией Бальфура*, о которой британский писатель и журналист Артур Кёстлер отозвался так: «Одна нация торжественно обещала другой нации страну, принадлежащую третьей нации».

Американо-израильский план предполагает, что Израиль сможет кроме Восточного Иерусалима занять Иорданскую долину и израильские колонии на Западном берегу реки Иордан. В обмен условному Палестинскому государству предлагают меньше половины территории на Западном берегу без перспективной Иорданской долины и сектор Газа, проложив между ними «инновационную сеть мостов и туннелей». Западная граница Палестины в основном пройдёт вдоль разделительной стены, которая строилась с 2002 года, а столица страны будет находиться в пригороде Восточного Иерусалима. В то же время палестинские власти не смогут контролировать святые места мусульман и христиан в Старом городе, что ставит под вопрос утверждённый здесь с 1967 года статус-кво и абсолютно неприемлемо, особенно для Иордании.

Как отмечается в тексте, по предложенному плану Палестинское государство будет создано только спустя четыре года при условии, что заинтересованные лица откажут беженцам 1948 и 1967 годов в праве на возвращение, прекратят выплаты пенсий семьям политзаключённых в Израиле, которых там считают террористами, и обязуются провести разоружение движения ХАМАС. При выполнении этих условий палестинцы получат обещанные $50 млрд.

Однако, по мнению Жан-Поля Шаньоло, эти предложения нарушают все резолюции Совета Безопасности ООН с 242-го (1967 год) по 2334-й (2016 год): оставление Израилем оккупированных территорий во имя фундаментального принципа неприемлемости захвата территорий силой; осуждение колонизации, которая противоречит IV Женевской конференции 1949 года; незаконность аннексии Восточного Иерусалима. Таким образом, речь идёт о настоящем перевороте в международном праве. Изменения в нём всегда были возможны, но их нельзя сделать без соглашения между всеми странами-членами. По примеру Устава ООН, международное право является продуктом многостороннего подхода и в этом качестве представляет собой общее благо человечества, которое крайне важно сохранить. «Этот план не имеет никакой юридической ценности, — заявляет профессор политологии. — Это всего лишь политическое заявление, лишённое всякого нормативного характера, которое полагается только на обострение соотношения сил».

Поэтому в университетской среде с изумлением узнали о реакции Министерства иностранных дел Франции, которое приветствовало усилия президента Трампа и обещало «тщательно изучить представленный им мирный план». «(Франция. — ИноТВ) убеждена в том, что решение о создании двух государств в соответствии с международным правом… необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Эти высказывания, по мнению автора письма, противоречат друг другу: невозможно приветствовать «усилия» Трампа и вместе с тем поддерживать «решение» о двух государствах. Такой оксюморон не скрывает согласования французской политики одновременно с Тель-Авивом и Вашингтоном. Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, похоже, отказались от независимой политики, которую проводил генерал де Голль и которой в разной степени следовали его преемники. Такая позиция может ещё больше отдалить Францию от арабского мира, который, несмотря на противоречия, отказался от этого плана, опасного для мира.

Итак, пишет Жан-Поль Шаньоло в Le Monde, речь идёт о чести французской дипломатии и в то же время о её эффективности. Приверженность принципам, которые на протяжении десятилетий являлись основой политики Франции в данном регионе, подразумевает, что в этот критический момент президент должен решительно напомнить об основных решениях ООН по вопросу Палестины и важных положениях международного права об оккупации, колонизации и аннексии захваченной силой территории.

* Официальное письмо министра иностранных дел Великобритании 1917 года, разрешившее евреям селиться на территории Палестины (прим. ИноТВ).