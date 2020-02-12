В Госдуме опровергли возможность совмещения должностей сенатора и главы Госсовета

12.02.2020, 18:19, Новости дня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках к Конституции нет конструкции, предполагающей совмещение должности пожизненного сенатора и главы Госсовета.

«Теоретически все возможно, но на данный момент конструкция такая, что он будет и возглавлять Госсовет, и это (быть сенатором), она не предполагается», – сказал депутат, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что рабочая группа предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом.

Предложение о пожизненных сенаторах поддержали в Совфеде и в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.



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В Госдуме опровергли возможность совмещения должностей сенатора и главы Госсовета

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