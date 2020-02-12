Долговое агентство будет зарегистрировано до 1 сентября – Минфин Украины

12.02.2020, 18:18, Новости дня

Долговое агентство Украины будет зарегистрировано до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины 12 февраля.

Постановление о создании агентства сегодня принял Кабинет Министров.

«Важно, чтобы страна имела устойчивый государственный долг, то есть не накапливала больших объемов долга по отношению к ВВП (критическим является уровень более 60%, который был в 2015-2016 годах) и не имела в будущем проблем с погашением ранее взятых заимствований. Сегодня соотношение государственного долга Украины к ВВП находится на более чем приемлемом уровне — по предварительным оценкам в 2019 году – менее 50%», – говорится в сообщении.

До момента регистрации и старта работы агентства вопросом госдолга будет заниматься Министерство финансов.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что по внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Долговое агентство будет зарегистрировано до 1 сентября – Минфин Украины

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