Патруль коалиции, сражающейся с ИГ, был обстрелян на северо-востоке Сирии

12.02.2020, 18:14, Новости дня

Как сообщила возглавляемая США коалиция, ведущая боевые действия против ИГ, в среду входящие в ее состав военнослужащие подверглись обстрелу из стрелкового оружия в районе контрольно-пропускного пункта на северо-востоке Сирии и открыли ответный огонь.

После того, как перестрелка закончилась, подвергшийся обстрелу патруль вернулся на базу, говорится в заявлении командования коалиции.

Ранее сирийские и турецкие СМИ сообщили о гибели одного военнослужащего в перестрелке на контрольно-пропускном пункте, по которому впоследствии американские самолеты нанесли, по меньшей мере, один удар.

В заявлении коалиции о воздушном ударе не упоминается.



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Патруль коалиции, сражающейся с ИГ, был обстрелян на северо-востоке Сирии

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