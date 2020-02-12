«Радио Свобода» повторно внесли в список СМИ-иноагентов

12.02.2020, 18:12, Новости дня

Министерство юстиции внесло «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

В реестре СМИ-иноагентов уже 11 организаций, передает ТАСС.

В июле 2018 года мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тыс. рублей за непредставление информации в связи со статусом «иностранного агента» — дело в том, что эта организация сразу попала в реестр иноагентов, однако в 2017 году под записью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», а теперь как «Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В ноябре в список также попал медиапроект «Север.Реалии», который реализуется «Радио Свобода».



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«Радио Свобода» повторно внесли в список СМИ-иноагентов

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