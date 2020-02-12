Наука: У девушек с ПТСР слабее островок

12.02.2020, 18:08, Разное

Эпидемиология психологических травм свидетельствует: посттравматическое стрессовое расстройство гораздо более характерно для девушек, чем для юношей.

Структура островковой коры

Если быть точным, то после травмы ПТСР развивается у 8% юных представительниц прекрасного пола и лишь у 2% юношей. Новое исследование, проведенное нейробиологами из Стэнфорда и опубликованное в Depression and Anxiety, проливает свет на то, почему так происходит.

Для этого авторы провели фМРТ-исследование коры головного мозга 59 человек в возрасте от 9 до 17 лет, разбитых на четыре группы. В первые две группы вошли 30 человек, 14 девочек и девушек, 16 мальчиков и юношей с развившимся посттравматическим расстройством. Вторые две группы работали «контролем»: 15 здоровых участников женского пола и 14 мужского.

Исследование было направлено на островковую кору головного мозга (insula), которая залегает на дне латеральной ямки большого мозга. Давно было показано, что именно островковая кора (или островок, как её еще часто называют) играет важную роль в сенсорной, когнитивной, аффективной интеграции и в самосознании.

ФМРТ показало, что у здоровых испытуемых островковая кора примерно одинакова, а вот юноши с ПТСР имели больший объем круговой борозды островка (sulcus circularis insulae), чем девушки с ПТСР.

Таким образом, исследователям удалось найти нейробиологическое отличие, которое может помочь найти и индивидуальный подход в терапии посттравматического стрессового расстройства в подростковом возрасте.