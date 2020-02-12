Наука: Что будет если заболеть коронавирусом: симптомы, тяжесть, течение

12.02.2020, 18:07, Разное

Долгое время мы знали о новой коронавирусной инфекции преимущественно то, что для нее характерны простудные симптомы и, со временем, затруднения дыхания.

За время вспышки COVID-19 ученые опубликовали несколько исследований, которые описывают проявления и течение болезни. Сейчас о характере коронавируса можно говорить более предметно.

Тяжесть заболевания

Новый коронавирус 2019-nCoV принадлежит к семейству вирусов, которые могут вызывать как обычные ОРВИ, так и более серьезные заболевания – тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (БВРС).

«Есть легкие случаи, сходные с простудой, когда отмечаются респираторные симптомы, боль в горле, насморк, лихорадка, вплоть до пневмонии. Возможна пневмония различной степени тяжести вплоть полиорганной недостаточности и смерти. Мы видели данные о 17.000 случаев, и в целом 82% из них умеренные, 15% из них тяжелые и 3% из них классифицированы как критические», – рассказала Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove), глава отдела новых заболеваний ВОЗ.

Симптомы болезни

От момента заражения до появления симптомов в среднем проходит 5-6 дней. Средний возраст заболевших составляет от 49 до 56 лет, случаи у детей крайне редки.

Как показало опубликованное в JAMA исследование, наиболее распространенные симптомы – лихорадка, усталость и сухой кашель. Треть пациентов также сообщили о мышечной боли и затрудненном дыхании, а около 10% имели атипичные симптомы, включая диарею и тошноту.

У большинства из первых 138 пациентов с новой коронавирусной инфекцией болезнь протекала сравнительно легко, но у всех развилась пневмония. У трети пациентов впоследствии (примерно через 8 дней) появились серьезные проблемы с дыханием, требующие лечения в отделении интенсивной терапии. Тяжелобольные были старше и имели сопутствующие заболевания (диабет, гипертонию).

Из 138 пациентов 6 умерли (4,3%), что выше средних показателей по Китаю – до настоящего времени смертность составила около 2% от общего числа инфицированных. Это соотношение может измениться, поскольку вспышка еще находится на ранних стадиях.

Исследование, которое было опубликовано в журнале The Lancet 24 января, показало, что у тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией может развиваться цитокиновый шторм. При этом состоянии происходит неконтролируемая активация огромного числа иммунных клеток, которые могут атаковать могут повреждать другие органы.

Эксперты считают, что этот феномен может быть причиной смерти более молодых пациентов без сопутствующих патологий.

Хронология развития болезни

Исследование, опубликованное в JAMA, указывает, что в среднем затруднение дыхания у пациентов развивается к пятому дню болезни. Тяжелыми эти нарушении могут становиться примерно на восьмой день.

Более раннее исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology, выявило, что смерть в среднем наступает в течение 14 дней после начала заболевания.

Динамика заболевания коронавирусной инфекции 2019-nCoV рассмотрена в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine. Описание сделано на примере истории болезни 35-летнего мужчины – первого инфицированного в США.

Первым симптомом был сухой кашель, который сопровождала лихорадка. На 3 день болезни появились тошнота и рвота, на 6 – диарея и дискомфорт в животе. К 9 дню у пациента развилось воспаление легких, он сообщил о затрудненном дыхании. К 12 дню состояние улучшилось, температура спала, но появился насморк. А на 14 день не осталось никаких симптомов, за исключением легкого кашля. На момент публикации исследования пациент все еще находился в больнице.